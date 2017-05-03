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В Грузии арестованы еще двое фальшивомонетчиков

16:14, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии по обвинению в сбыте поддельных денег задержали двух человек.

По данным следствия, обвиняемые путем обмана передали жителю Грузии двенадцать фальшивых купюр номиналом в 100 лари (более 40 долларов). Поддельные деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг группой лиц по предварительному сговору», что наказывается лишением свободы сроком от 7 до 10 лет.

Это уже второе по счету задержание фальшивомонетчиков в Грузии за последнюю неделю. Как уже сообщалось, 1 мая сотрудники Следственной службы Грузии по обвинению в изготовлении и сбыте поддельных денег задержали четверых человек.

Согласно материалам дела, один из обвиняемых систематически изготавливал фальшивые купюры с номиналом в 100 и 200 лари. После чего, с помощью других участников преступной группировки, сбывал эти деньги в разных торговых центрах и расплачивался поддельными деньгами с отдельными людьми.

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