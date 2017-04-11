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В Грузии иудеев поздравили с праздником Песах

12:34, Апрель 11, 2017

ТБИЛИСИ, 11 апреля – Новости-Грузия. Первые лица Грузии поздравляют с иудейским праздником Песах.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что этот праздник важен для всех свободолюбивых людей как символ физического и духовного освобождения.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю со священным праздником Песаха! Этот день – символ осовбождения евреев из рабства, физического и духовного освобождения, важен для каждого свободолюбивого народа. Поэтому вместе с гражданами нашей страны от души присоединяюсь к вашему празднику. Желаю вам и вашим семьям мира, счастья и благополучия», — сказано в сообщении на официальном фейсбуке Георгия Маргвелашвили.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили также поздравляет с праздником Песаха израильский народ и живущих в Грузии евреев.

«Поздравляю народ Израиля и проживающих в Грузии евреев с праздником Песах, который для этого великого народа является символом свободы и освобождения от рабства. Присоединяюсь к радости наших еврейских сограждан и желаю их семьям свободы, благополучия и мира», — сказано в сообщении премьер-министра.

Песах — центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. Начинается на четырнадцатый день весеннего месяца нисан и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 — вне Израиля.

Тора запрещает иудеям в течение праздника употреблять в пищу хлеб и любые другие продукты, содержащие зерновые, которые подверглись закваске. Согласно Торе, в эти дни едят мацу (опресноки).

В Израиле Песах — семидневный праздник, первый и последний дни которого — полноценные праздники и нерабочие дни. Промежуточные дни называются «праздничные будни». За пределами Израиля праздник длится 8 дней, из которых первые два и заключительные два — полноценные праздники.

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