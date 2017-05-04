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В Грузии начинается всенародное обсуждение поправок в конституцию

11:14, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Парламент Грузии утвердил организационную комиссию, которая будет знакомить население Грузии с запланированными поправками в конституцию, говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

Комиссия была утверждена 80 голосами, один голос был против.

В комиссию вошли девять человек: председатель парламента Ираклий Кобахидзе, вице-спикеры Тамара Чугошвили, Ирма Инашвили и Серги Капанадзе, депутат Зураб Чиаберашвили, эксперты Васил Гонашвили и Тенгиз Шарманашвили, исполнительный директор НПО «Международная прозрачность — Грузия» Эка Гигаури и главный специалист кабинета главы парламента Торнике Чеишвили.

Всенародное обсуждение инициированных «Грузинской мечтой» поправок в конституцию начнется 5 мая и завершится в июне текущего года. Эта процедура, наряду со сбором 200 тысяч подписей избирателей, необходима для окончательного внесения изменений в главный закон страны.

Государственная конституционная комиссия завершила работу над проектом поправок 22 апреля. Его подписали только представители правящей партии, хотя оппозиционные партии были приглашены для участия в работе комиссии. Работу конституционной комиссии бойкотировала и администрация президента Георгия Маргвелашвили.

В ближайшее время станет известно будет ли участвовать администрация президента во всенародных обсуждениях. Члены парламентского большинства говорят, что планируют предложить Маргвелашвили присоединиться к работе организационной комиссии.

«В связи с президентом и его администрацией решение будет принято и, с большей вероятностью, предложена форма участия», — сказал журналистам депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Матикашвили.

Поправки предполагают упразднение прямых президентских выборов. Также планируется увеличение возрастного барьера для кандидатов в депутаты – с 21 до 25 лет.

Кроме того, после принятия поправок партии не смогут создавать избирательные блоки, чтобы увеличить свои шансы на выборах.

Поправки также предполагают расширение полномочий Народного защитника Грузии и уточнение ряда статей о правах человека.

Проект уже направлен на рассмотрение Венецианской комиссии. Поправки будут представлены на утверждение парламенту на осенней сессии, а войти в силу они должны после следующих выборов президента Грузии в 2018 году.

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