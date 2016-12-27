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В Грузии опровергли сообщения об экспорте в Россию крупного рогатого скота

14:35, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия.  В Грузии назвали «странным»  сегодняшнее заявление Россельхознадзора о запрете на ввоз крупного рогатого скота и полученной из него продукции из Грузии в связи со вспышкой нодулярного дерматита.

«Немного странное заявление, так как экспорт крупного рогатого скота из Грузии в Россию  никогда не осуществлялся… Этой торговли в практике не было», — заявил  журналистам экс-министр сельского хозяйства Грузии, глава парламентского комитета по аграрным вопросам Отар Данелия.

То, что крупный рогатый скот не экспортируется из Грузии в Россию, подтверждают и в Национальном агентстве продовольствия.

Здесь также отметили, что  в связи со вспышкой нодулярного дерматита в некоторых странах в Грузии были приняты превентивные меры и проведена массовая вакцинация скота.

«В прошлом году после распространения нодулярного дерматита в соседних странах  агентство приняло соответствующие меры и провело вакцинацию скота в районах по периметру границы, благодаря чему было пресечено распространение этого заболевания в Грузии. Проведение профилактических и обязательных прививок продолжается», — говорится в сообщении агентства.

Всего в Грузии  уже провели вакцинацию против нодулярного дерматита порядка 200 тысяч единиц скота. В целом запланировано привить 360 тысяч единиц скота.

«Нодулярный дерматит не представляет опасности для людей», — отмечает агентство продовольствия.

Нодулярный дерматит (кожная бугорчатка, узелковый дерматит) — болезнь крупного рогатого скота.  Больные животные быстро худеют, портится шкура, снижаются, а затем прекращаются удои. Чаще поражаются и тяжелее болеют чистопородные животные, лактирующие коровы, недостаточно упитанные особи и молодняк. Легче болезнь протекает у животных местных пород. Впервые болезнь зарегистрирована в Центральной Африке в 1929 году как ложная крапивница. В настоящее время она встречается в 19 странах Африки.

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