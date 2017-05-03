Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

В Грузии отложили введение закона о запрете курения

10:39, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Введение запрета на курение в Грузии отложено до 1 мая 2018 года. Такое решение было принято после консультаций парламента страны и Бизнес-ассоциации Грузии.

Парламент Грузии в первом чтении 5 апреля принял ряд поправок в закон «О контроле табака», согласно которому жителям страны и туристам запретят курить в общественных местах и в любых зданиях, кроме собственного дома. Еще одной зоной разрешенного курения останутся тюрьмы. Штрафы же за нарушение закона, предположительно, будут варьироваться от 50 до 5000 лари.

Автор законопроекта, депутат «Грузинской мечты» Гугули Маградзе сообщила, что документ будет изменен на основании рекомендаций, предложенных бизнес сектором.

В частности, по словам Маградзе, планируется пересмотреть запрет на курение в казино и сигар-барах – в этих заведениях можно будет курить, если их владельцы приобретут специальную лицензию.

«Мы думаем, что гостевой индустрии необходимы эти сроки для того, чтобы обустроить открытые места для курения. Вместе с тем, время необходимо на то, чтобы рекламные агентства с табака переключились на рекламу другой продукции. Мы предполагаем, что курение будет разрешено в казино, которые имеют лицензию», — заявила Маградзе, добавив, что лицензии потребуется получить и владельцам сигар-баров.

Пятилетнюю стратегию по ужесточению контроля над табаком в Грузии утвердили еще в 2013 году. За это время правительство Грузии значительно повысило акцизы на табачные изделия, что повлияло на стоимость сигарет. Несмотря на эти меры, согласно статистике министерства здравоохранения, курильщиков в Грузии не стало меньше.

Комментарии

Related Articles

  • Два человека погибли в аварии в Аджарии

    Два человека погибли в аварии в Аджарии

    ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в черноморском курортном поселке Гонио, сообщает интернет-издание «Батумелеби». Авария на автомагистрали Батуми-Сарпи произошла сегодня утром. Во время движения по трассе столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП погибли двое мужчин. В министерстве внутренних дел сообщили, что к ним не поступала информация о других пострадавших.

  • Маргвелашвили призывает политиков быть активными по вопросу поправок в конституцию

    Маргвелашвили призывает политиков быть активными по вопросу поправок в конституцию

    ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает политические партии проявить максимальную активность в ходе конституционной реформы, сказала политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе. Глава государства накануне провел встречу с представителями оппозиционных партий и неправительственных организаций. Все они имеют серьезные претензии к варианту поправок, предложенный конституционной комиссией. Для того, чтобы повлиять на процесс принятия

  • В Тбилиси из реки достали тело пожилой женщины

    В Тбилиси из реки достали тело пожилой женщины

    ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Спасатели достали тело пожилой женщины из Куры в Тбилиси, сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии. Инцидент произошел накануне вечером на правой набережной реки. По словам очевидцев, женщина в возрасте 60 лет сама спрыгнула в воду. На месте происшествия до поздней ночи работали представители силовых структур. В министерстве внутренних дел Грузии возбудили

169
Followers
48.2K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия