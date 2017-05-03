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В Грузии отложили введение закона о запрете курения

10:39, Май 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 мая – Новости-Грузия. Введение запрета на курение в Грузии отложено до 1 мая 2018 года. Такое решение было принято после консультаций парламента страны и Бизнес-ассоциации Грузии.

Парламент Грузии в первом чтении 5 апреля принял ряд поправок в закон «О контроле табака», согласно которому жителям страны и туристам запретят курить в общественных местах и в любых зданиях, кроме собственного дома. Еще одной зоной разрешенного курения останутся тюрьмы. Штрафы же за нарушение закона, предположительно, будут варьироваться от 50 до 5000 лари.

Автор законопроекта, депутат «Грузинской мечты» Гугули Маградзе сообщила, что документ будет изменен на основании рекомендаций, предложенных бизнес сектором.

В частности, по словам Маградзе, планируется пересмотреть запрет на курение в казино и сигар-барах – в этих заведениях можно будет курить, если их владельцы приобретут специальную лицензию.

«Мы думаем, что гостевой индустрии необходимы эти сроки для того, чтобы обустроить открытые места для курения. Вместе с тем, время необходимо на то, чтобы рекламные агентства с табака переключились на рекламу другой продукции. Мы предполагаем, что курение будет разрешено в казино, которые имеют лицензию», — заявила Маградзе, добавив, что лицензии потребуется получить и владельцам сигар-баров.

Пятилетнюю стратегию по ужесточению контроля над табаком в Грузии утвердили еще в 2013 году. За это время правительство Грузии значительно повысило акцизы на табачные изделия, что повлияло на стоимость сигарет. Несмотря на эти меры, согласно статистике министерства здравоохранения, курильщиков в Грузии не стало меньше.

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