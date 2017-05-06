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В Грузии отмечают День Святого Георгия

10:39, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ,  6 мая – Новости-Грузия.  Грузинская Православная церковь  6 мая отмечает день Святого Георгия – одного из самых почитаемых в Грузии святых.

Праздничные службы, посвященные Гиоргоба – так  называют этот праздник по-грузински, проходят во всех действующих церквях страны.

Глава Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и Митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Илия Второй в настоящее время проводит службу в Кашветской церкви имени Святого Георгия в центре Тбилиси.

В Грузии день Святого Георгия, который считается покровителем страны, отмечается дважды в год — 6 мая и 23 ноября. Ноябрьская дата имеет статус государственного праздника и официального выходного.

Георгий Победоносец — всадник, поражающий змия, запечатлен на государственном гербе страны.

Согласно религиозному  преданию, праздник был основан Святой Нино, христианской просветительницей Грузии. Считается, что она была родственницей Святого Георгия Победоносца, особо почитала его и завещала любить его стране, которую обратила в христианство. В средние века в разных уголках страны во имя Святого Георгия было возведено 365 молелен, по числу дней в году.

Грузинский манускрипт 17 века. Житие Святого Великомученика Георгия.

 

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