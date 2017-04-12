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В Грузии ожидается теплая, но неустойчивая погода

16:46, Апрель 12, 2017

ТБИЛИСИ, 12 апреля – Новости-Грузия. В ближайшие дни в Грузии ожидается неустойчивая погода — синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди на всей территории страны.

Погода на четверг, 13 апреля

В Западной Грузии ночью в основном будет без осадков, днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Ночью дождь будет идти в некоторых, а днем в большинстве районов Восточной Грузии. В высокогорье синоптики прогнозируют снег и туман. Ветер на западе может усилиться до 20-25 метров в секунду, а на востоке составит 10-15 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 9-14 градусов тепла, а днем — 20-25. В высокогорье ночью будет от нуля до плюс 5, а днем — 10-15 выше нуля. В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 2-7 градусов тепла, а днем – 15-20. В высокогорье ночью будет минус 7-2, а днем – 7-12 выше нуля.

В Тбилиси в основном будет без осадков. Временами — повышеная облачность. Сила ветра составит 8-13 метров в секунду. Ночью ожидается 6 градусов тепла, а днем – 18.

Погода в пятницу, 14 апреля

В большинстве районов Западной Грузии ожидается дождь и гроза, возможен туман. Кратковременный дождь с грозой синоптики прогнозируют и в большинстве районов Восточной Грузии. Временами на территории страны ожидается повышенная облачность. Ветер как в западной, так и в восточной части будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а в некоторых районах может усилиться до 20-25 метров в секунду.

В Западной Грузии в низине ночью ожидается 9-14 градусов тепла, а днем — 12-17. В высокогорье ночью будет плюс 1-6, а днем — 10-15 выше нуля. В Восточной Грузии в низине ночью ожидается 7-12 градусов тепла, а днем – 17-22. В высокогорье ночью будет 0 плюс 5, а днем – 10-15 выше нуля.

В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой. Временами повышенная облачность. Сила ветра составит 10-15 метров в секунду, временами может усилиться до 20-25 метров в секунду. Ночью ожидается 10 градусов тепла, а днем – 20.

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