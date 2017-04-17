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В Грузии почтили память военных, погибших за территориальную целостность страны

12:43, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Министр обороны Грузии Леван Изория побывал на кладбище Мухатгверди в Тбилиси и почтил память военных, героически погибших во время августовской войны 2008 года, сообщается на официальном сайте министерства обороны.

На второй день после Пасхи в Грузии верующие традиционно отправляются на кладбище, чтобы помянуть умерших. День поминовения усопших в стране объявлен выходным.

«С праздником Воскрешения Христа особенно поздравляем наших героев, наших братьев, которые погибли в борьбе за защиту родины, защиту чести родины, защиту наших семей. Мы всегда будем вспоминать их имена. Слава их именам. От имени всей Грузии поздравляю с сегодняшним днем их семьи», — заявил Изория.

С Мухатгвердского кладбища Изория вместе с главой генштаба Владимиром Чачибая направился в пригород Тбилиси, на братское кладбище Вашлиджвари — «Обитель героев», где похоронены военные, погибшие в абхазской войне.

Изория встретился там с родственниками погибших солдат, поздравил их с праздником Пасхи и выразил поддержку.

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