Нино Гогуадзе: В Грузии появился новый тип преступлений

Интервью

12:20, Декабрь 26, 2016

Уже двадцать пять лет мы пытаемся уйти от Советского Союза, и постоянно, когда власть концентрируется в руках одной партии, мы опять возвращаемся в Советский Союз. С 2016 годом у меня связаны тяжелые воспоминания. Первое, что приходит на ум, вспоминая этот год, так это новый тип преступлений, преступления, связанные с публикациями кадров, касающихся личной жизни людей. И пока государство не назовет заказчиков и исполнителей этих преступлений, оно будет разделять ответственность за них с преступниками. Второе, это судебные процессы. вернее то, что после стольких лет борьбы, наши суды всё равно подчинены власти и исполняют политические заказы