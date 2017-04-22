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В Грузии празднуют День пограничной авиации

15:56, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. День авиации отметили в главном управлении авиации специального назначения пограничной полиции МВД Грузии, сообщает пресс-служба министерства.

Летчиков погранполиции Грузии поздравил министр внутренних дел страны Георгий Мгебришвили и поблагодарил за службу родине.

«Летчики пограничной полиции, вы уже не раз доказали свой профессионализм и самоотверженность, особенно тогда, когда для помощи людям имеет значение каждая минута. В чрезвычайных ситуациях, и часто в тяжелых условиях, вы, рискуя своей жизнью, не раз спасали граждан Грузии и туристов», — заявил Мгебришвили на праздничной церемонии.

При этом глава МВД отметил, что усиление границы Грузии остается главным приоритетом ведомства.

«Страна начинается с границы и в этом направлении мы находимся на важном этапе стратегического развития. Министерство внутренних дел делает все для того, чтобы у Грузии была укрепленная граница и модернизированные пограничные пункты, а у пограничников — все условия для выполнения своих профессиональных обязанностей», — сказал Мгебришвили.

День пограничной авиации отмечается в Грузии с 1999 года.

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