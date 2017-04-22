Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

В Грузии празднуют День пограничной авиации

15:56, Апрель 22, 2017

ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. День авиации отметили в главном управлении авиации специального назначения пограничной полиции МВД Грузии, сообщает пресс-служба министерства.

Летчиков погранполиции Грузии поздравил министр внутренних дел страны Георгий Мгебришвили и поблагодарил за службу родине.

«Летчики пограничной полиции, вы уже не раз доказали свой профессионализм и самоотверженность, особенно тогда, когда для помощи людям имеет значение каждая минута. В чрезвычайных ситуациях, и часто в тяжелых условиях, вы, рискуя своей жизнью, не раз спасали граждан Грузии и туристов», — заявил Мгебришвили на праздничной церемонии.

При этом глава МВД отметил, что усиление границы Грузии остается главным приоритетом ведомства.

«Страна начинается с границы и в этом направлении мы находимся на важном этапе стратегического развития. Министерство внутренних дел делает все для того, чтобы у Грузии была укрепленная граница и модернизированные пограничные пункты, а у пограничников — все условия для выполнения своих профессиональных обязанностей», — сказал Мгебришвили.

День пограничной авиации отмечается в Грузии с 1999 года.

Комментарии

Related Articles

  • Нана Дзагнидзе выиграла чемпионат Европы по шахматам

    Нана Дзагнидзе выиграла чемпионат Европы по шахматам

    ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе стала победительницей женского чемпионата Европы. По итогам 11 туров Дзагнидзе набрала 8,5 очков. Догнать грузинку в турнирной таблице могла россиянка Александра Горячкина, но в последнем матче на турнире она сыграла вничью с немкой Элизабет Петц. В итоговом зачете в активе Горячкиной 8 очков. Третье место заняла

  • Глава МИД Украины осмотрел оккупационную линию у села Хурвалети

    Глава МИД Украины осмотрел оккупационную линию у села Хурвалети

    ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин побывал на линии оккупации Цхинвальского региона. Он посетил село Хурвалети, где установлена колючая проволока, за которой начинается территория, контролируемая российскими войсками. Политик встретились с 82-летним Дато Ванишвили, дом которого оказался отрезан от остального села после того, как российские оккупационные силы в 2015 году установили

  • Грузия и Иран обсуждают транзитный коридор Персидский залив – Черное море

    Грузия и Иран обсуждают транзитный коридор Персидский залив – Черное море

    ТБИЛИСИ, 22 апреля – Новости-Грузия. Развитие транзитного коридора Персидский залив – Черное море и договоренность по сотрудничеству в сфере энергетики стали главными темами встречи премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири. После переговоров политики провели совместную пресс-конференцию, на которой Квирикашвили сообщил, что власти Грузии и Ирана уже смогли достичь определенных соглашений в связи с созданием коридора

168
Followers
48.0K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия