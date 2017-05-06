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В Грузии пройдет крупнейшая в регионе выставка франшиз

16:55, Май 6, 2017

ТБИЛИСИ, 6 мая – Новости-Грузия. Двухдневная международная выставка франшиз BUYBRAND Transcaucasia впервые пройдет в Тбилиси в начале июня.

BUYBRAND Transcaucasia станет крупнейшим событием для малого и среднего бизнеса в странах Южного Кавказа, обещают организаторы.

В мероприятии примут участие более 100 брендов, которые представят свои франшизы инвесторам из Армении, Грузии и Азербайджана. Организатором выставки является компания EMTG в партнерстве с Торгово-промышленной палатой Грузии.

BUYBRAND Transcaucasia будет проводиться на территории выставочного центра Expo Georgia 2 и 3 июня.

«В регионе уже работают более 100 франчайзинговых брендов. С учетом перспектив развития стран и ежегодно увеличивающегося турпотока, можно прогнозировать, что по системе франчайзинга в ближайшие 5 лет в регионе может открыться до тысячи предприятий, в которых будет занято до 15 тысяч человек», — отмечают организаторы мероприятия.

В рамках двухдневной выставки будет проходить деловой форум с участием руководителей ведущих франчайзинговых компаний мира, а также экспертов и консультантов в сфере франчайзинга и партнерского бизнеса.

«Выставка станет мощным толчком к популяризации франчайзинга и дальнейшему развитию среднего и малого бизнеса, а также инвестиционного климата в регионе», — отмечают организаторы мероприятия.

В рамках выставки, ведущие практики франчайзинга и консультанты проведут мастер-классы и ознакомят участников с рекомендациями по открытию бизнеса.

Франчайзинг — это форма делового сотрудничества нескольких фирм, при котором компания с известным на рынке именем (франчайзер) перепродает права на него вместе с технологией производства какого-либо товара. Речь может идти и об услугах.

Суть этой формы в том, что головная, чаще всего крупная, авторитетная и достаточно известная потребителям компания заключает договор с мелким самостоятельным предприятием о предоставлении ему исключительного права на выпуск определенных товаров и их сбыт, а также оказания услуг под торговой маркой данной компании.

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