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В Грузии проведут информационную кампанию по визалиберализации с Европой

20:11, Февраль 2, 2017

ТБИЛИСИ, 2 февраля – Новости-Грузия. В связи с предстоящим задействованием  безвизового режима со странами Шенгена правительство Грузии планирует провести кампанию для информирования жителей Грузии и разъяснения новых правил поездок в Европу.

Об этом в интервью телекомпании «Имеди» сообщил госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе.

Госминистр поздравил граждан Грузии с положительным решением Европарламента по визалиберализациии.

«Мы планируем начать масштабную кампанию для информирования граждан  – каким критериям они должны удовлетворять, чтобы получить возможность въехать в Шенгенскую зону  без визы. Мы также сообщим о том, как наши граждане должны себя вести, какие правила соблюдать, чтобы не создавать проблемы другим нашим согражданам», — подчеркнул  Долидзе.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщала о том, что  биометрические паспорта для заграничных поездок гражданам Грузии будут выдаваться со специальной памяткой — информацией о правилах проездок в страны Евросоюза.

В первую очередь гражданам Грузии напоминают о необходимости  соблюдать обозначенные в правилах сроки пребывания — не более трех месяцев за полгода (90 дней из 180). В случае нарушения этого правила  они будут депортированы на родину и им будет запрещен въезд в страны ЕС на несколько лет.

Подробнее о правилах поездок в страны Шенгена читайте здесь.

 

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