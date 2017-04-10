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В Грузии скончался артист театра и кино Гиви Берикашвили  

11:26, Апрель 10, 2017

ТБИЛИСИ, 10 апреля – Новости-Грузия.  Известный грузинский актер театра и кино, народный артист Грузинской ССР Гиви Берикашвили скончался в возрасте 83 лет сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Грузии.

Актер был доставлен в тбилисскую клинику «Меди клаб» несколько дней назад с воспалением легких. Он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственного дыхания.

«Он простудился, заболел воспалением легких, которое осложнилось. Мы уложили его в больницу, но в последние три дня состояние ухудшилось», — сообщил журналистам актер Кахи Кавсадзе, близкий друг Гиви Берикашвили.

Министерство культуры Грузии выражает соболезнования семье артиста и поклонникам его творчества.

Гиви Берикашвили родился 12 мая 1933 года в в Кахетии, в селе Колаги Гурджаанского района. В 1956 году окончил актерский факультет Театрального института Грузии.

Актер исполнил десятки ярких ролей в театре и кино и запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как «Берега», «Кувшин», «Древо желания».

Он работал в театрах   Рустави и Сухуми, однако большую часть своей актерской карьеры  посвятил работе в Тбилисском государственном драматическом театра имени Котэ Марджанишвили.

Гиви Берикашвили являлся заслуженным артистом Грузии и лауреатом множества премий, в том числе премии имени Котэ Марджанишвили и премии имени Иполите Хвичия.

 

 

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