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В Грузии утвердили коммуникационную стратегию по вступлению в ЕС и НАТО

16:04, Апрель 13, 2017

ТБИЛИСИ, 13 апреля – Новости-Грузия. Правительство Грузии на сегодняшнем заседании утвердило стратегию по коммуникации вступления в Европейский союз и НАТО на 2017-2020 годы.

Данный документ представляет собой практическое руководство для реализации ключевых приоритетов Грузии, которыми являются интеграция страны в европейские и евроатлантические структуры.

Стратегия была разработана аппаратом госминистра по вопросам евроинтеграции при сотрудничестве с гражданским сектором и экспертами. В документе говорится о шагах, которые необходимо предпринять Грузии на внутригосударственном и международном уровнях.

Основным аспектом стратегии является повышение информированности населения Грузии в отношении ЕС и НАТО, что подразумевает противостояние российской пропаганде.

«Мы много раз говорили о том, что мы не будем бороться с пропагандой пропагандой. Для решения этой проблемы мы используем гражданские, западные методы, что подразумевает повышение осведомленности и предоставление людям более подробной информацией о выгодах, которые принесут членство в ЕС и НАТО», — сказал госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.

В другой части стратегии перечислены действия Грузии, которые помогут стране заручиться еще большей поддержкой своих зарубежных партнеров.

«Это концептуальный рамочный документ. Планы действий всех соответствующих государственных учреждений, будут построены на нем… Я думаю, что это очень важное решение особенно после того, как парламент Грузии еще в прошлом году зафиксировал свою четкую позицию о том, что вступление в НАТО и ЕС является нашей важнейшей заботой и важнейшим направлением», — заявил Виктор Долидзе.

В декабре 2016 года парламент Грузии принял резолюцию, которая определяет основные направления внешней политики страны. Безальтернативным приоритетом Грузии в резолюции называются вступление в Евросоюз и НАТО.

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