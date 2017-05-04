Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

В Грузии в школьных столовых вместо чипсов будут предлагать овощи и фрукты

10:35, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Министерство образования и науки Грузии всерьез озабочено стандартами школьного питания и работает над тем, чтобы обеспечить столовые здоровыми продуктами.

В Грузии уже в ближайшее время из школьных буфетов исчезнут шоколадки, снэки, газировки и другие продукты, которые по мнению экспертов, вредят здоровью подростков.

Министр образования Александр Джеджелава сообщил, что возглавляемое им ведомство ведет активную работу с министерством сельского хозяйства и министерством здравоохранения для снабжения школ здоровыми продуктами.

«Это будет здоровая пища: овощи, фрукты. Мы должны постараться. В Швеции был проект, сельское хозяйство начало проект и у входа в каждую школу поставило чашу с яблоками. Если не хочешь, не ешь. Моя мечта, чтобы у входа в каждую школу стояла чаша с яблоками. Если не хотят, пусть не едят, в конце концов, все равно съедят, дети любят полакомиться и доберутся и до яблока», — сказал Джеджелава в эфире Общественного вещателя Грузии.

Министр также отметил важность включения родителей школьников в этот процесс. Джеджелава уверен, что здоровое питание поможет детям сконцентрироваться на учебном процессе, что положительно отразиться на школьном процессе.

В рамках внедрения программs здорового питания министерство образования проведет конкурс для студентов на написании стратегии коммуникации.

Комментарии

Related Articles

  • В бюджете США прописали пункты о защите целостности Украины и Грузии

    В бюджете США прописали пункты о защите целостности Украины и Грузии

    ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Американским государственным ведомствам на законодательном уровне запретит оказывать какую-либо поддержку странам, признавшим независимость оккупированных грузинских регионов. Это положение следует из одобренных Палатой представителей Конгресса США бюджета на текущий финансовый год, а также бюджета на финансирование спецслужб на этот же период. Ожидается, что в ближайшие дни документы будут одобрены Сенатом и подписаны президентом

  • В центре Тбилиси 7 мая отпразднуют День Европы  

    В центре Тбилиси 7 мая отпразднуют День Европы  

    На фото: в прошлом году празднование Дня Европы в парке  Рике посетили несколько тысяч человек  ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. В Тбилиси 7 мая состоится традиционное празднование Дня Европы – в центре Старого города, в парке Рике пройдут концерты грузинских и европейских исполнителей. День Европы —  это ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского

  • Грузия готовится к открытию масштабной выставки виноделия в Бордо

    Грузия готовится к открытию масштабной выставки виноделия в Бордо

    ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия. Грузия станет первой страной-организатором масштабных мероприятий, посвященных виноградарству и виноделию в новом центре виноделия во французском Бордо, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства в четверг. В мае прошлого года Квирикашвили присутствовал на открытии уникального инновационного центра и музея «Город цивилизаций вина Бордо» (Bordeaux’s Cité des civilisations du vin).

170
Followers
48.3K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия