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В Грузии за наркотики задержали гражданина Испании

15:38, Апрель 18, 2017

ТБИЛИСИ, 18 апреля – Новости-Грузия. Грузинская полиция задержала 41-летнего гражданина Испании за незаконное приобретение, хранение и ввоз в страну наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает МВД Грузии.

Во время обыска у задержанного изъяли 56 таблеток наркотического средства, содержащего бупренорфин, расфасованного в 4 связки, а также более 7 грамм наркотиков, содержащих конопляную смолу.

Где именно был задержан гражданин Испании в МВД не уточняют. По факту возбуждено уголовное дело, иностранец может сесть в тюрьму на срок от 8 до 20 лет.

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