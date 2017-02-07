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В Грузии задержаны мошенники, подделывавшие стиральный порошок

19:31, Февраль 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии привлекли к уголовной ответственности несколько граждан, уличенных в фальсификации стирального порошка.

Согласно материалам дела, граждане Грузии ввозили из разных стран дешевые и низкокачественные стиральные средства. Затем они в кустарных цехах расфасовывали этот порошок по упаковкам известных брендов PERSIL Expert Color, PERSIL Vernel и ARIEL, принадлежащих компаниям Henkel и Procter & Gamble Co.

Поддельные порошки злоумышленники сбывали в торговых объектах.

Правоохранители изъяли большое количество поддельного порошка из цеха и магазинов, а также техническое оборудование, с помощью которого осуществлялась подделка и расфасовка.

Уголовное дело возбуждено по статье «противоправное использование товарного знака (знака обслуживания) или другого коммерческого обозначения», что карается штрафом или исправительными работами сроком до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.

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