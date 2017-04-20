Главное Новости Политика

В «Грузинской мечте» назвали опасным сегодняшнее заявление Маргвелашвили

17:16, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Представители правящей партии «Грузинская мечта» раскритиковали сегодняшние заявления президента Георгия Маргвелашвили в связи с запланированными в конституцию страны поправками.

Действующий президент регулярно выступает с критикой в связи с намерением правящей партии упразднить прямые и всеобщие выборы главы государства. Данный вопрос стал одной из главных тем встреч в рамках кампании «Конституция принадлежит всем». Серию дискуссий с населением разных регионов для обсуждения главного закона государства Маргвелашвили начал в марте.

Сегодня Маргвелашвили обсуждал будущее грузинской конституции со студентами в Батуми. На встрече, которая собрала сотни молодых людей, он сообщил

Депутат и председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия считает данную Маргвелашвили оценку процесса субъективной и опасной.

«Думаю, что подобные заявления опасны и угрожающи. Это представляет угрозу для процесса, поскольку впереди нас ждет всеобщее рассмотрение. Также предстоит проведение широкой, а не фрагментной дискуссии. В условиях парламентской модели все изменения мы можем увидеть системно, а не согласно персональному отношению», — сказала Беселия.

Вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, в свою очередь, снова повторила, что избирать президента непрямым путем в парламентской республике вполне нормально и приемлемо.

«Такие республики самые демократичные. Соответственно, для любого объективного наблюдателя и оценщика заявление президента было бы неправильным. Мы не раз заявляли, что готовы на один срок провести выборы президента прямым путем, а последующие – непрямым», — сказала Чугошвили.

Проект изменений в конституцию Грузии, инициированный обладающей конституционным большинством правящей партией «Грузинская мечта», предполагает упразднение прямых всеобщих выборов президента страны, а также значительное ограничение его полномочий.

Согласно проекту, президента Грузии сроком на пять лет будет избирать без проведения дебатов и тайным голосованием избирательная коллегия, в состав которой войдут 300 выборщиков.

В документе не конкретизированы даты — с какого года президента будет избирать избирательная коллегия. За проект, подготовленный рабочими группами государственной конституционной комиссии, члены комиссии будут голосовать 22 апреля.

Комментарии