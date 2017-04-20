Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Политика

В «Грузинской мечте» назвали опасным сегодняшнее заявление Маргвелашвили

17:16, Апрель 20, 2017

ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Представители правящей партии «Грузинская мечта» раскритиковали сегодняшние заявления президента Георгия Маргвелашвили в связи с запланированными в конституцию страны поправками.

Действующий президент регулярно выступает с критикой в связи с намерением правящей партии упразднить прямые и всеобщие выборы главы государства. Данный вопрос стал одной из главных тем встреч в рамках кампании «Конституция принадлежит всем». Серию дискуссий с населением разных регионов для обсуждения главного закона государства Маргвелашвили начал в марте.

Сегодня Маргвелашвили обсуждал будущее грузинской конституции со студентами в Батуми. На встрече, которая собрала сотни молодых людей, он сообщил, что недоволен тем, что согласно новому проекту, у страны фактически не будет главнокомандующего.

Депутат и председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия считает данную Маргвелашвили оценку процесса субъективной и опасной.

«Думаю, что подобные заявления опасны и угрожающи. Это представляет угрозу для процесса, поскольку впереди нас ждет всеобщее рассмотрение. Также предстоит проведение широкой, а не фрагментной дискуссии. В условиях парламентской модели все изменения мы можем увидеть системно, а не согласно персональному отношению», — сказала Беселия.

Вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили, в свою очередь, снова повторила, что избирать президента непрямым путем в парламентской республике вполне нормально и приемлемо.

«Такие республики самые демократичные. Соответственно, для любого объективного наблюдателя и оценщика заявление президента было бы неправильным. Мы не раз заявляли, что готовы на один срок провести выборы президента прямым путем, а последующие – непрямым», — сказала Чугошвили.

Проект изменений в конституцию Грузии, инициированный обладающей конституционным большинством правящей партией «Грузинская мечта», предполагает упразднение прямых всеобщих выборов президента страны, а также значительное ограничение его полномочий.

Согласно проекту, президента Грузии сроком на пять лет будет избирать без проведения дебатов и тайным голосованием избирательная коллегия, в состав которой войдут 300 выборщиков.

В документе не конкретизированы даты — с какого года президента будет избирать избирательная коллегия. За проект, подготовленный рабочими группами государственной конституционной комиссии, члены комиссии будут голосовать 22 апреля.

Комментарии

Related Articles

  • 14 человек в Тбилиси оштрафовали за загрязнение окружающей среды

    14 человек в Тбилиси оштрафовали за загрязнение окружающей среды

    ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. 14 человек были оштрафованы в Тбилиси за загрязнение окружающей среды в первый день работы инспекторов столичной службы надзора «Тбилсервис групп». После завершения двухнедельной информационной кампании, сотрудники новой службы, созданной при мэрии Тбилиси, начали штрафовать физических и юридических лиц за разбрасывание бытового мусора и другого вида отходов. В первый день инспекторы

  • Студенты намерены встретить Орбана в Грузии акцией протеста

    Студенты намерены встретить Орбана в Грузии акцией протеста

    ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Студенческая организация «Аудитория 115» планирует встретить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана акцией протеста. Орбан вместе с супругой Анико Леваи прибывает в Тбилиси сегодня вечером с двухдневным официальным визитом. Активисты намерены собраться на мирную демонстрацию 21 апреля, в 12:00, возле гостиницы «Кортъярд Марриотт» на площади Свободы. Таким образом молодые люди намерены выразить

  • Квирикашвили: Стабильности на Южном Кавказе надо достичь путем диалога

    Квирикашвили: Стабильности на Южном Кавказе надо достичь путем диалога

    ТБИЛИСИ, 20 апреля – Новости-Грузия. Премьер-министр Грузии выступил на открывшемся сегодня в Тбилиси Четвертом Форуме по безопасности на Южном Кавказе и рассказал о роли страны в региональном сотрудничестве и вопросах безопасности. Форум организован Фондом исследования международных отношений и Институтом стратегической политики  (STRATPOL). «Сегодня 20 процентов территории моей страны оккупировано, а министр иностранных дел Российской Федерации

168
Followers
48.0K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия