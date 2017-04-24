Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Происшествия

В Грузию из Турции пытались ввезти контрабандные сигареты

12:40, Апрель 24, 2017


ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. На грузино-турецкой границе изъяли 25 тысяч 989 пачек безакцизных сигарет фирмы Master.

По этому делу следственная служба министерства финансов Грузии арестовала двоих  человек.

Следствие установило, что обвиняемые ввезли контрабандный товар в Грузию из Турции. Сигареты были спрятаны в специальном тайнике пассажирского автобуса. Их обнаружили на ТПП «Сарпи» и изъяли в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статьям «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в крупном размере» и «выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки в крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.

С января 2017 года правительство Грузии значительно увеличило акциз на табачные изделия.

Теперь акциз одной пачки сигарет с фильтром  стоит не 0,6 лари (0,25 долларов), а 1,7 лари (более 0,7 долларов), а акциз на пачку сигарет без фильтра — не 0,3 лари (порядка 0,13 долларов), а 0,6 лари (0,25 долларов).

Эксперты предупреждали, что подорожание сигарет и акцизов увеличит риски контрабанды. В  министерстве финансов Грузии заявили, что не допустят незаконного ввоза табачных изделий.

 

Комментарии

Related Articles

  • Минздрав Грузии обнаружил нарушения на девяти стоматологических объектах Тбилиси  

    Минздрав Грузии обнаружил нарушения на девяти стоматологических объектах Тбилиси  

    ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия.  Минздрав Грузии с начала 2017 года побывал с проверкой в 21 стоматологическом учреждении Тбилиси, однако нарушения были выявлены только на девяти объектах. Планируется проверка еще шести стоматологических объектов, которые на момент визита сотрудников Минздрава были закрыты. Все выявленные нарушения в основном касались несоблюдения требований дезинфекции и стерилизации. Минздрав осуществляет проверку  стоматологических учреждений

  • В Батуми задержан бывший член партии «Национальное движение»  

    В Батуми задержан бывший член партии «Национальное движение»  

    ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. В Батуми арестованы бывший член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ираклий Чхвиркия и руководитель НПО «Центр по борьбе с коррупцией» Мераб Гогоберидзе. Они проходят по делу об уличных беспорядках в Батуми в ночь на 12 марта, — сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД. «Оба задержаны на основании решения Батумского городского

  • Погода на сегодня: в Тбилиси ветер и плюс 15 

    Погода на сегодня: в Тбилиси ветер и плюс 15 

      ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия.  Сегодня синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь, а в высокогорье – снег. Также в горах есть  опасность схода лавин и метель. На черноморском побережье шторм составит 4-5 баллов. На больших и средних реках возможно значительное повышение уровня воды, а на маленьких реках — наводнение. Сегодня в Тбилиси временами будет облачно,

169
Followers
48.1K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия