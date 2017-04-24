Главное Новости Происшествия

В Грузию из Турции пытались ввезти контрабандные сигареты

12:40, Апрель 24, 2017



ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. На грузино-турецкой границе изъяли 25 тысяч 989 пачек безакцизных сигарет фирмы Master.

По этому делу следственная служба министерства финансов Грузии арестовала двоих человек.

Следствие установило, что обвиняемые ввезли контрабандный товар в Грузию из Турции. Сигареты были спрятаны в специальном тайнике пассажирского автобуса. Их обнаружили на ТПП «Сарпи» и изъяли в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статьям «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в крупном размере» и «выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки в крупном размере», что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.

С января 2017 года правительство Грузии значительно увеличило акциз на табачные изделия.

Теперь акциз одной пачки сигарет с фильтром стоит не 0,6 лари (0,25 долларов), а 1,7 лари (более 0,7 долларов), а акциз на пачку сигарет без фильтра — не 0,3 лари (порядка 0,13 долларов), а 0,6 лари (0,25 долларов).

Эксперты предупреждали, что подорожание сигарет и акцизов увеличит риски контрабанды. В министерстве финансов Грузии заявили, что не допустят незаконного ввоза табачных изделий.

Комментарии