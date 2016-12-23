В Гудаури открыли новую канатную дорогу
ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. На горнолыжном курорте Гудаури сегодня открылась новая канатная дорога, смонтированная ведущей в мире компанией «Doppelmayr».
Стоимость проекта составляет 20 миллионов лари (около 7,2 миллиона долларов).
В церемонии открытия новой канатки приняли участие премьер-министр Грузии и члены кабинета министров.
Георгий Квирикашвили сообщил, что стихийное развитие курорта с сегодняшнего дня прекращается – застройка будет осуществляться согласно генеральному плану, разработанному правительством совместно с канадской компанией «Экосайн».
«Развитие будет целенаправленным и будет соответствовать лучшим мировым стандартам», — подчеркнул премьер.
Квирикашвили также пообещал, что с 2018 года в Гудаури будет круглосуточное водоснабжение.
Гудаури – самый оснащенный и развитый зимний курорт Грузии. Он пользуется большой популярностью у зарубежных туристов и местных любителей зимнего спорта.
Гудаури расположен на Военно-Грузинской дороге на высоте 2200 метров над уровнем моря, на южном склоне Большого Кавказского хребта.
С прошлого года в Гудаури действует система искусственного оснежения, что позволяет открывать сезон в первой декаде декабря. Сезон катания на лыжах продолжается обычно до апреля.
Также с 2016 года безопасность отдыхающих на трассах обеспечивает лыжный патруль – полицейские на лыжах.
В Гудаури также можно заказать вертолет, чтобы попасть на малодоступные склоны гор, вдали от подъемников и традиционной трассы.