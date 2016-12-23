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В Гудаури открыли новую канатную дорогу

16:20, Декабрь 23, 2016

ТБИЛИСИ, 23 декабря – Новости-Грузия. На горнолыжном курорте Гудаури сегодня открылась новая канатная дорога, смонтированная ведущей в мире компанией «Doppelmayr».

Стоимость проекта составляет 20 миллионов лари (около 7,2 миллиона долларов).

В церемонии открытия новой канатки приняли участие премьер-министр Грузии и члены кабинета министров.

Георгий Квирикашвили сообщил, что стихийное развитие курорта с сегодняшнего дня прекращается – застройка будет осуществляться согласно генеральному плану, разработанному правительством совместно с канадской компанией «Экосайн».

«Развитие будет целенаправленным и будет соответствовать лучшим мировым стандартам», — подчеркнул премьер.

Квирикашвили также пообещал, что с 2018 года в Гудаури будет круглосуточное водоснабжение.

Гудаури – самый оснащенный и развитый зимний курорт Грузии. Он пользуется большой популярностью у зарубежных туристов и местных любителей зимнего спорта.

Гудаури расположен на Военно-Грузинской дороге на высоте 2200 метров над уровнем моря, на южном склоне Большого Кавказского хребта.

С прошлого года в Гудаури действует система искусственного оснежения, что позволяет открывать сезон в первой декаде декабря. Сезон катания на лыжах продолжается обычно до апреля.

Также с 2016 года безопасность отдыхающих на трассах обеспечивает лыжный патруль – полицейские на лыжах.

В Гудаури также можно заказать вертолет, чтобы попасть на малодоступные склоны гор, вдали от подъемников и традиционной трассы.

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