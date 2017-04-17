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В гурийском селе провели традиционную игру «лело» – старинное грузинское регби

14:59, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. Народная игра «лело бурти» — старинный грузинский вариант регби, по традиции состоялась в селе Шухути Ланчхутского района на Пасху.

В борьбу за 16-ти килограммовый мяч вступили жители Нижнего и Верхнего Шухути. На этот раз борьбу выиграл Верхний Шухути.

В этом году соревнование получилось очень коротким – оно длилось всего полчаса и завершилось без инцидентов и серьезных травм, что является большой редкостью для этой исключительно мужской и жесткой игры.

Посмотреть на грузинский спортивный обычай собрались сотни жителей района и туристы.

Историки считают, что игре в лело около трехсот лет. Название игры по легенде происходит от боевого клича «Лело!» — сегодня это слово используется в грузинской спортивной терминологии для обозначения заноса в регби.

Раньше в лело играли по всей Гурии. 63 года назад традиция проводить игру в лело в дни пасхальных праздников была возрождена именно в гурийском селе Шухути.

Так выглядит игра в лело в Шухути — фотоподборка за последние несколько лет

Лело действительно напоминает регби: задача участников пронести 16-ти киллограммовый мяч из середины поля в центре села на окраину через реку. Выигрывает тот район села, который сделает это первым.

Лело в Шухути всегда начинается со службы в храме. Специально к игре шьется кожаный мяч, который набивают песком, шерстью и опилками. Мяч бросает всегда местный священник с порога церкви. Затем следует выстрел из ружья и жители Нижнего и Верхнего Шухути начинают ожесточенную борьбу.

Еще одна традиция: после игры мяч зарывают на могиле последнего погибшего в селе жителя.

Как и в прошлые годы, на этот раз на старинное соревновние приехали посмотреть и иностранные туристы.

«Я уже в пятый раз приезжаю смотреть лело. Это очень эффектное зрелище. Оно похоже на битву, но после игры все настроены дружелюбно. Это именно тот прицип, которому нас учит регби. Всем советую на это посмотреть, а я обязательно приеду в Шухути еще раз», — заявил в интервью журналистам турист из Великобритании Уилл Куткорт

Открывший игру священний отец Саба (Жгенти) считает, что благодаря традиции лело Грузия может претендовать на звание родины регби.

По его словам, жители села стараются организовать соревнования так, чтобы их увидели как можно больше гостей, в том числе и иностранных туристов.

«Мир должен увидеть, что игра в регби происходит из Гурии, из Грузии. Может быть, здесь мы стали играть в регби даже раньше, чем в Англии. Местные жители очень чтят церковь и мы, в свою очередь, помогаем им осуществлять эту старинную традицию игры в мяч», — сказал священник журналистам.

Перед началом игры Федерация регби Грузии привезла в Шухути и представила участникам и гостям народного соревнования кубок международного молодежного чемпионата мира по регби, который в этом году впервые пройдет в Грузии.

«Грузия принимает чемпионат молодеждного чемпионата по регби. Путешествие кубка по Грузии начинается с Шухути, с нашей исторической игры в лело. Этим мы хотим подчеркнуть, что именно здесь было основано наше, грузинское регби, которое идет от предков», — сказал журналистам представитель федерации регби Грузии Нодар Андгуладзе.

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