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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

16:01, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне православной Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие подожгли свои свечи, и Благодатный огонь распространился по храму.

Верующие считают, что Благодатный огонь символизирует присутствие и воскрешение Иисуса Христа. Считается, что, если огонь не сойдет на Гроб Господень, это будет означать наступление скорого конца света.

В Грузию, согласно традиции, Благодатный огонь будет доставлен к литании – ночному субботнему пасхальному богослужению. Благодатный Огонь прибудет спецрейсом в Тбилисский международный аэропорт и будет распространен по всем храмам.

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих христиан.

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