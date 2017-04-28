В Имеретии мужчина убил ножом собственного отца   

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили ответил на обвинения председателя парламента Ираклия Кобахидзе, заявив, что не намерен вступать в сделки и торговаться по вопросу Конституции. Кобахидзе, который возглавляет конституционную комиссию, ранее сегодня обвинил администрацию президента в организации кампании против парламента. Исходя из этого, он пригрозил, что прямые выборы главы государства могут быть отменены