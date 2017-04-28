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В Имеретии мужчина убил ножом собственного отца   

18:31, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину по обвинению в убийстве собственного отца.

Убийство произошло в Имеретии, в селе Опети Самтредского района, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.

По данным следствия, ссора произошла в доме. Обвиняемый нанес 53-летнему отцу ранение холодным оружием. Рана оказалась смертельной. Мужчина скончался на месте.

Обвиняемого удалось арестовать спустя несколько часов после случившегося. Он признался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по статье «ответственность за семейное преступление, умышленное убийство», что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

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