В Имеретии мужчина убил ножом собственного отца
ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину по обвинению в убийстве собственного отца.
Убийство произошло в Имеретии, в селе Опети Самтредского района, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.
По данным следствия, ссора произошла в доме. Обвиняемый нанес 53-летнему отцу ранение холодным оружием. Рана оказалась смертельной. Мужчина скончался на месте.
Обвиняемого удалось арестовать спустя несколько часов после случившегося. Он признался в содеянном.
Уголовное дело возбуждено по статье «ответственность за семейное преступление, умышленное убийство», что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.