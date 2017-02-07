В Кахетии из-за нагревателя сгорел двухэтажный дом и погиб хозяин   

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Ораничения из-за снегопада и гололеда действуют на ряде автомагистралей Грузии, в том числе и на дороге, ведущей к границе с Арменией. Согласно правилам, установленным департаментом автомобильных дорог Грузии: На 90-112 километре трассы Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, движение для всех видов транспорта разрешено только с использованием противоскользящих цепей.