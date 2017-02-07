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В Кахетии из-за нагревателя сгорел двухэтажный дом и погиб хозяин   

10:37, Февраль 7, 2017

 

ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия.  Мужчина средних лет погиб в результате пожара в собственном двухэтажном доме в городе Телави.

Как сообщает телекомпания «Рустави-2», это произошло накануне поздно ночью. Пожарные два часа боролись с огнем, однако двухэтажный жилой дом полностью сгорел, а хозяин погиб.

По предварительной информации причиной возгорания стал электронагреватель.

Тело погибшего мужчины переведено на экспертизу. По факту начато  следствие.

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