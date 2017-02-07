В Кахетии из-за нагревателя сгорел двухэтажный дом и погиб хозяин
ТБИЛИСИ, 7 февраля – Новости-Грузия. Мужчина средних лет погиб в результате пожара в собственном двухэтажном доме в городе Телави.
Как сообщает телекомпания «Рустави-2», это произошло накануне поздно ночью. Пожарные два часа боролись с огнем, однако двухэтажный жилой дом полностью сгорел, а хозяин погиб.
По предварительной информации причиной возгорания стал электронагреватель.
Тело погибшего мужчины переведено на экспертизу. По факту начато следствие.