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В Кахетии сегодня состоится благотворительный марафон WINGS FOR LIFE WORLD RUN

10:21, Май 7, 2017

ТБИЛИСИ, 7 мая – Новости-Грузия. Некоторые дороги будут перекрыты сегодня в Кахетии из-за проведения в регионе Всемирного благотворительного марафона Wings for Life World Run.

Как сообщает министерство внутренних дел Грузии, 7 мая с 10:00 по 19:00 автомобильное движение будет закрыто на трассе Телави-Шакриани до моста через Алазани.

Закроют также участок трассы Тианети-Ахмета-Пшавели-Кварели-Нинигори (69-118 километр). Автомобилисты смогут передвигаться по объездной дороге Гурджаани-Апени-Кабали.

Грузия уже в четвертый раз присоединилась к Всемирному благотворительному забегу. Участие в мероприятии платное (30 лари), собранные средства будут перечислены в международный Фонд изучения травм спинного мозга.

В этом году для участия в Wings for Life World Run в Кахетии зарегистрировались более 5 тысяч бегунов.  Среди них врачи, педагоги, студенты, представители бизнеса, государственных учреждений и многие другие.

Старт марафону будет дан в 15:00 на десятом километре перекрестка Телави-Кварели, у поворота к озеру Лопота.

В этом соревновании нет ни финишной линии, ни временных ограничений. Только одно правило:  бегуна не должна догнать специальная «финиш-машина», которая выйдет на дистанцию спустя 30 минут после объявления старта и будет двигаться со скоростью 15-25 км/ч.

Победителей у марафона будет двое — мужчина и женщина, которые останутся последними бегунами, после того, как остальных догонит «финиш-машина». Они получат возможность участия в забеге WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2018 в любой точке планеты.

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