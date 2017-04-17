Главное Новости Происшествия

В Кахетии стреляли в экс-депутата парламента

17:08, Апрель 17, 2017

ТБИЛИСИ, 17 апреля – Новости-Грузия. В городе Телави из огнестрельного оружия был ранен бывший депутат парламента Грузии Васил Давиташвили, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства внутренних дел.

В Давиташвили стреляли во дворе его дома, когда он возвращался с кладбища домой. Нападавший был вооружен пистолетом системы «Макаров», сообщает «Первый канал» Общественного вещателя Грузии.

Бывший политик был госпитализирован с ранением в ногу, опасность его жизни не угрожает.

По данным «Первого канала», злоумышленнику удалось скрыться, но родные Давиташвили сумели опознать нападавшего. Сам экс-депутат не исключает, что нападение связано с его прошлой политической деятельностью, однако в МВД Грузии сообщают, что причиной случившегося стал бытовой конфликт.

Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Васил Давиташвили был мажоритарным депутатом парламента Грузии седьмого созыва от партии «Единое национальное движение» в 2011-2012 годах. Кроме того, в прошлом он занимал должность председателя муниципалитета города Телави.

Комментарии