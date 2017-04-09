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В Кахетии впервые в этом году разогнали градовые тучи

17:13, Апрель 9, 2017

ТБИЛИСИ, 9 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники военного научно-технического центра «Дельта» в регионе Кахетия впервые за этот год применили противоградовую систему и обстреляли масштабные градовые облака.

Облачный фронт был зафиксирован 8 апреля, во второй половине дня, в районах Ахмета, Телави, Лагодехи, Дедоплисцкаро и Сигнахи. Вероятность града составила 80%, размер ожидаемых градин — 10-15 миллиметров. Общая площадь облачных масс достигала 4000 квадратных метров говорится в сообщении на сайте Центра.

Сотрудники военного научно-технического центра приняли решение обстрелять облачные массы. После того, как в небо была запущена 161 противоградовая ракета, осадки выпали в виде дождя.

Противоградовая система была установлена в Кахетии весной 2015 года. По всему региону размещено 86 противоградовых огневых точекСистема может распознавать градовые облака и устранять их на начальной стадии. 

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