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В калифорнийском Сан-Диего будут ежегодно отмечать день Тбилиси

19:24, Апрель 28, 2017

ТБИЛИСИ, 28 апреля – Новости-Грузия. Ежегодно 25 апреля в Сан-Диего, во втором по величине городе штата Калифорния, будет отмечаться день Тбилиси. Такое решение принял мэр этого американского города Кевин Фолкнер, — сообщает пресс-служба тбилисской мэрии.

В настоящее время в Сан-Диего с официальным визитом находится мэр Тбилиси Давид Нармания.

В состав посещающей Калифорнию грузинской делегации также входит вице-премьер, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава и директор государственного музея Грузии Давид Лорткипанидзе.

В государственном университете Сан-Диего к визиту грузинской делегации открылась выставка под названием «Грузия — дом первых европейцев».

На встрече с мэром Сан-Диего градоначальники обсудили углубление сотрудничества по разным сферам между Тбилиси и Сан-Диего.

Кевин Фолкнер передал Давиду Нармания подписанный им документ о партнерстве, который касается сотрудничества в сфере образования, экономики и дипломатии и выразил готовность осуществлять совместные проекты по этим направлениям.

Между государственным университетом Сан-Диего и тремя государственными университетами Грузии при поддержке фонда «Вызовы тысячелетия» с 2013 года осуществляется партнерский проект, который подразумевает предоставление студентам в Грузии возможности использовать образовательные программы бакалавриата в США по гражданской инженерии, химии, технологиям и другим направлениям, которые особенно важны для развития страны, — отмечается в сообщении.

По словам Давида Нармания, тесное сотрудничество между Тбилиси и Сан-Диего важно для сближения двух городов.

«Это сотрудничество в направлении образования, культуры и экономики даст возможность сделать немало взаимовыгодных дел. Следует отметить, что государственный университет Сан-Диего является партнером грузинских университетов уже с 2013 года. Профинансированная в рамках копорации «Вызовы тысячелетия» программа готовит для нас кадры с использованием американского опыта. Через пять лет в рамках этого проекта у нас будет как минимум 1000 студентов, которые получат образование высокого уровня и будут конкурентноспособными на международном рынке», — заявил мэр Тбилиси.

«Для меня, как для мэра, особенно интересно то, что эта программа будет развивать гражданскую инженерию и направления строительного сектора, которые находятся в прямой связи с нашими муниципальными полномочиями. Благодаря этим программам переподготовленные кадры внесут важный вклад в планирование и развитие города», — сказал Нармания.

По словам мэра Тбилиси, важно перенять опыт Сан-Диего также в реставрации исторических зданий и городского озеленения, так как это стратегические направления урбанистической политики.

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