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В Казбеги на дороге построен новый мост

14:51, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. Завершается строительство нового моста через реку Чхере на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Мост расположен на 125-м километре автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс. Новый мост стали строить после того, как прежний был поврежден селевыми потоками.

«Вместо аварийного моста через реку Чхере в поселке Казбеги департамент построил новый мост. Работы завершились раньше запланированного. Сейчас ведутся работы по отделке моста», — сказал председатель департамента автомобильных дорог Георгий Сетуридзе.

В рамках проекта построен 75-метровый мостовой переход, обустроена проезжая часть моста, установлены новые водопропускные трубы, дренажные каналы и дорожные знаки.

Проект финансируется из государственного бюджета. Стоимость моста составляет 3 миллиона 680 тысяч лари (порядка 1,3 миллиона долларов).

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