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В Киеве задержан «вор в законе» «Гела Тбилисский»

18:50, Апрель 24, 2017

ТБИЛИСИ, 24 апреля – Новости-Грузия. Сотрудники полиции Украины арестовали в одном из ресторанов Киева уроженца Тбилиси, 51-летнего «вора в законе» Гелу Джоджуа, известного в криминальном мире как «Гела Тбилисский». Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Джоджуа является гражданином России. Криминальный авторитет был «коронован» в Москве в 1996 году.

На данный момент решается вопрос о выдворении «Гелы Тбилисского» в Российскую Федерацию с запретом въезда в Украину на три года.

По данным ведомства, Гела Джоджуа уже год как находится в Киеве. За это время он организовал несколько преступных групп, которые занимались угоном автомобилей и кражами из машин. «Установлено, что в Киеве, Николаеве и Херсоне «вор в законе» «крышевал» деятельность преступных групп, которые действовали по двум направлениям – кражи из автомобилей и завладение транспортными средствами», — цитирует начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко пресс-служба Нацполиции Украины.

«Гела Тбилисский» был ранее неоднократно судим за тяжкие преступления — разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, поэтому хорошо разбирается в уголовных традициях и живет «по понятиям», добавили в ведомстве.

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