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В Кутаиси отпразднуют «Ромашковый» день города

15:02, Май 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия. В городе Кутаиси 2 и 3 мая отпразднуют день города, который еще называют «Гвирилоба» или «Ромашковый».

Во втором по величине городе Грузии в честь праздника пройдут концерты, выставки, фестивали, театральные представления. В мэрии состоится прием для представителей дипломатического корпуса.

2 мая на центральной площади Кутаиси состоится гала-концерт грузинских эстрадных и фольклорных исполнителей: DJ Zapa, группа «Урса», «Резо и ребята» и другие.

3 мая в Государственном университете имени Акакия Церетели состоится концерт фольклорного ансамбля из Кишинева «Рапсодия».

В этот же день гости смогут увидеть премьеру фильма Эльдара Шенгелая «Кресло».

Празднование Дня города завершится концертом гитариста-виртуоза Темура Квителашвили в Кутаисском государственном драматическом театре имени Ладо Месхишвили.

Традиция проводить в апреле-мае три дня, посвященных благотворительности или «Гвирилоба», установилась в Кутаиси еще в начале XX века, когда актуальной была борьба с туберкулезом.

«Ромашковый день» начинался с того, что какая-нибудь благородная дама из уважаемого семейства брала пачку булавок и в сопровождении двух гимназистов — юноши с копилкой и девушки с большой корзиной ромашек, выходила в центр города для сбора пожертвований. Горожане считали за честь сделать свой взнос, взамен им прикалывали на грудь белый цветок, который полагалось с гордостью носить три дня.

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