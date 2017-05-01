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В Кутаиси отпразднуют «Ромашковый» день города

15:02, Май 1, 2017

ТБИЛИСИ, 1 мая – Новости-Грузия.  В городе Кутаиси 2 и 3 мая отпразднуют  день города, который еще называют «Гвирилоба» или «Ромашковый».

Во втором по величине городе Грузии в честь праздника пройдут  концерты, выставки, фестивали, театральные представления. В мэрии состоится прием для представителей дипломатического корпуса.

2 мая на центральной площади Кутаиси состоится гала-концерт грузинских эстрадных и фольклорных исполнителей:  DJ Zapa, группа «Урса», «Резо и ребята» и другие.

 

3 мая в Государственном университете имени Акакия Церетели состоится концерт фольклорного ансамбля из Кишинева «Рапсодия».

В этот же день гости смогут увидеть премьеру фильма Эльдара Шенгелая «Кресло».

Празднование Дня города завершится концертом гитариста-виртуоза Темура Квителашвили в Кутаисском государственном драматическом театре имени Ладо Месхишвили.

 

 

Традиция проводить в апреле-мае три дня, посвященных благотворительности или «Гвирилоба», установилась в Кутаиси еще в начале XX века, когда актуальной была борьба с туберкулезом.  

«Ромашковый день» начинался с того, что какая-нибудь благородная дама из уважаемого семейства брала пачку булавок и в сопровождении двух гимназистов — юноши с копилкой и девушки с большой корзиной  ромашек, выходила в центр города для сбора пожертвований. Горожане считали за честь сделать свой взнос, взамен им прикалывали на грудь белый цветок, который полагалось с гордостью носить три дня.  

 

 

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