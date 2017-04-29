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В Кутаиси протестуют против возможного переноса парламента

15:43, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. В Кутаиси проходит протестная акция, участники которой недовольны планами правящей партии «Грузинская мечта» по переносу парламента.

Представители политических партий, неправительственных организаций и рядовые граждане собрались в центре второго по величине города Грузии, чтобы призывать политические круги и общественность объединиться для борьбы за то, чтобы парламент оставался в Кутаиси.

Возмущение оппозиции и части общественности вызывает намерение властей внести поправки в 48 статью Конституции Грузии — из основного закона могут изъять запись о том, где конкретно располагается парламент. В настоящее время этим местом указан город Кутаиси.

Сегодня участники инициативной группы на улицах Кутаиси раздавали листовки, призывая граждан присоединиться к большой протестной акции, которая планируется у здания парламента 2 мая. Протестующие также начали сбор подписей против запланированных конституционных поправок.

Новое здание парламента Грузии было построено в Кутаиси в 2012 году по решению президента Грузии Михаила Саакашвили. Здесь же был построен дом правительства для выездных заседаний, а также планировалось возвести жилой комплекс для проживания депутатов парламента.

При этом действовавший в Тбилиси парламент был упразднен, его территорию планировалось продать и возвести на этом месте пятизвездочный отель.

Однако после победы на выборах в 2012 году партии «Грузинская мечта» и смены правительства парламент в Тбилиси решено было восстановить. После ремонта в здании на проспекте Руставели проводятся практически все рабочие встречи и заседания депутатов за исключением пленарных, которые, согласно конституции, должны проводится в Кутаиси.

После прихода к власти правящая партия неоднократно ставила вопрос о переносе парламента обратно в Тбилиси. Здание нового парламента Грузии при этом предлагалось переделать в концертный зал. Однако для внесения изменений в конституцию у «Грузинской мечты» не было достаточного количества голосов.

После выборов 2016 года ситуация изменилась – «Грузинская мечта» получила конституционное большинство, но теперь правительство пообещало выслушать и аргументы жителей Кутаиси, которые недовольны намерением лишить их город статуса парламентской столицы.

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