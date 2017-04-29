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В Лондоне отметили 200-летие грузинского поэта Николоза Бараташвили

14:38, Апрель 29, 2017

ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. В Лондоне отметили 200-летний юбилей выдающегося грузинского поэта Николоза Бараташвили.

День рождения классика, который ввел в грузинскую литературу понятие «европеизма», литературные круги Британии праздновали 27 апреля в культурно-просветительном центре «Дом Азии».

Лекцию о Николозе Бараташвили прочитал известный британский литературовед и историк, профессор русской и грузинской литературы колледжа Королевы Марии Лондонского университета Дональд Рейфилд. Профессор является автором переводов поэзии Бараташвили.

Мероприятие было организовано посольством Грузии в Великобритании и Северной Ирландии в рамках празднования 25-летия установления дипломатических отношений между государствами.

К гостям вечера также обратилась посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили.

Поэзия Николоза Бараташвили — вершина грузинского романтизма, его часто называют «грузинским Байроном». В 1845 году в возрасте 27 лет он скончался от малярии, оставив 40 стихотворений и одну поэму, которые не публиковались при его жизни. Впервые стихотворения Бараташвили были опубликованы лишь через семь лет после его смерти. Только после издания в 1876 году сборника его стихов на грузинском языке, Бараташвили стал одним из самых популярных поэтов Грузии.

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