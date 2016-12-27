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В Марнеули жена зарубила мужа топором

12:33, Декабрь 27, 2016

ТБИЛИСИ, 27 декабря – Новости-Грузия. Жительница села Тазакенд Марнеульского района убила топором своего мужа. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Инцидент произошел минувшей ночью. Мужчина скончался на месте, ему было 28 лет.

Обвиняемая уже задержана, однако о мотивах случившегося не сообщается. В семье трое детей. Односельчане говорят, что мужчина был на заработках в России и вернулся домой около двух недель назад.

Уголовное дело возбуждено по статье «семейное преступление, умышленное убийство» УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.

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