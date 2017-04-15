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В марте объем денежных переводов в Грузию увеличился на 23,5%

9:34, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов в марте составил 112 миллионов долларов. Этот показатель на 23,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении на сайте Национального банка Грузии.

Лидирует по объему переводов в Грузию Россия. В феврале 2017 года из этой страны перечислили 38,3 миллионов долларов. Второе место занимают США, откуда в Грузию перечислили 11,8 миллионов долларов.

Далее следует Греция — 11,6 миллионов долларов, Италия — 11,11 миллионов долларов, Турция — 9,3 миллионов долларов, Израиль — 8,6 миллионов долларов, Испания — 2,8 миллиона долларов, Германия — 2,6 миллиона долларов, Украина — 2,3 миллиона долларов.

Из Грузии за границу в марте 2017 года перевели 16,6 миллионов долларов, что на 1,8% больше, чем в марте прошлого года.

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов в 2016 году составил порядка 1,2 миллиарда долларов, что на 7% больше по сравнению с 2015 годом. Из Грузии за границу в 2016 году перевели более 194 миллионов долларов, что на 14% больше, чем в 2015 году.

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