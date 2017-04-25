Анонсы Главное Новости Политика

В МИД Германии отпразднуют юбилейный год дружбы с Грузией

11:59, Апрель 25, 2017

ТБИЛИСИ, 25 апреля – Новости-Грузия. Министр иностранных дел Грузии сегодня направился с трехдневным официальным визитом в Германию, где вместе с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем примет участие в праздничном мероприятии, посвященном открытию юбилейного года грузино-немецкой дружбы.

В 2017 году Грузия и Германия отмечают 200-летие основания в Грузии первого немецкого поселения, а также 25-летие установления дипломатических отношений.

Германия была первой страной Европейского Содружества, признавшей независимость Грузии. В 1992 году между странами были установлены дипломатические отношения и в Грузии открылось посольство Германии.

Торжественный вечер состоится 26 апреля в знаменитом праздничном зале МИД Германии Weltsaal в Берлине.

Главы МИД Германии и Грузии обратятся к гостям с речью, после чего состоится концерт с участием грузинских музыкантов и откроется экспозиция «Наследие будущего — 200 лет: грузинско-германские истории».

Также запланирована дискуссия, модератором которой выступит посол Грузии в Германии Ладо Чантурия. В дискуссии примут участие вице-президент Франкфуртской книжной ярмарки Тобиас Восс, грузинская скрипачка Лиза Батиашвили и бывший футболист немецкой Бундеслиги, президент Федерации футбола Грузии и депутат парламента Леван Кобиашвили.

В ходе визита Джанелидзе проведет встречи с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Кристофом Хойсгеном, а также с представителями Бундестага.

Помимо этого, Джанелидзе встретится с немецкими экспертами, журналистами и представителями грузинской диаспоры в Германии.

«На протяжении года запланирован целый цикл очень важных мероприятий как в Грузии, так и Германии. Мы уверены, что эти мероприятия вызовут серьезный интерес в грузинском и немецком обществе, что еще раз хорошо подчеркнет, насколько важные исторические, культурные отношения связывают эти две страны», — сказала заместитель главы МИД Грузии Хатуна Тотладзе, комментируя визит Джанелидзе в Берлин.

Комментарии