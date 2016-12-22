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В МВД Грузии планируют сократить количество сотрудников

13:01, Декабрь 22, 2016

ТБИЛИСИ, 22 декабря – Новости-Грузия. Глава МВД Грузии анонсировал сокращения в ведомстве.

«Не хочу говорить об этом заранее, но обязательно будут освобождены с занимаемых должностей те люди, которые являются балластом в министерстве внутренних дел, а также те сотрудники, которые не успевают за темпом развития, который мы предлагаем им уже в этом году», — сказал Георгий Мгебришвили в интервью интернет-телевидению Palitra News.

Министр не уточнил, сколько именно сотрудников будет уволено и когда. В настоящее время в МВД работает около 32 тысяч сотрудников.

Накануне стало известно, что к сокращению сотрудников приступили и в министерстве обороны Грузии. По приказу главы ведомства Левана Изория, 77 сотрудников восточного батальона военной полиции уволены с занимаемых должностей.

Сокращения 250 человек планируются и в министерстве образования.

В свою очередь, министр энергетики, вице-премьер Каха Каладзе ранее заявил, что в его ведомстве не планируют сокращать количество сотрудников.

Для укрепления национальной валюты правительство Грузии недавно сообщило о планах сокращения административных трат на 10%. Сокращение расходов уже прописано в проекте госбюджета на 2017 год. Эти меры подразумевают в том числе сокращение штатов.

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