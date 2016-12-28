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В новогоднюю ночь метрополитен и канатные дороги в Тбилиси будут работать бесплатно

11:52, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. В новогоднюю ночь тбилисский метрополитен и канатные дороги будут работать по продленному графику и бесплатно. Об этом сообщил мэр Тбилиси Давид Нармания на заседании городского правительства.

В новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января метрополитен будет работать с 00:00 часов до 04:00 часов. На Рождество, 6 января, метро также будет работать с 00:00 часов до 04:00 часов 7 января.

Также бесплатно можно будет пользоваться канатными дорогами «Рике-Нарикала» и «Проспект Чавчавадзе — Черепашье озеро» 31 декабря с 23:00 часов до 1 января 03:00 часов.

Мэр также отметил, что Тбилиси полностью готов к встрече нового года: в столице на этот раз были украшены новогодней иллюминацией на несколько улиц больше, чем прежде.

В парке «Дедаэна» около Сухого моста открыт новогодний городок , а на «Новом Тифлисе» жителей и гостей столицы ждут разные праздничные мероприятия.

Новогодние мероприятия в Тбилиси начались 25 декабря и завершатся 31 декабря гала-концертом на площади Роз.

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