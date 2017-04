Афиша Главное Новости

В ноябре в Тбилиси выступит американская королева блюза Бет Харт

11:00, Апрель 27, 2017

ТБИЛИСИ, 27 апреля – Новости-Грузия. Легенда современного блюза, американская певица, музыкант и композитор Бет Харт (Beth Hart) даст концерт в Тбилиси 18 ноября 2017 года в парке старого ипподрома в Тбилиси (Hippodrome Park).

В Тбилиси Бет Харт выступала уже дважды: в 2014 году c сольным концертом и в 2015 году на фестивале Tbilisi Open Air.

Билеты на концерт Бет Харт можно приобрести в Biblus Gallery (пр. Чавчавадзе №7), клубе Generator 9.8 (ул. Атонели №29) и Milky Way Travel (пр. Агмашенебели №49), а также онлайн – на сайтах biletebi.ge и eventer.ge.

Бет Харт называют новой королевой блюза и часто сравнивают с великой Дженис Джоплин, роль которой она с успехом долгое время исполняла в знаменитом бродвейском мюзикле «Love, Janis».

Впитав влияние рока, блюза, госпела, джаза и классики, Бет начала свою карьеру в клубах Лос-Анджелеса. Знаменитой она стала после хита LA Song (Out of This Town), который звучал в сериале «Беверли-Хиллс, 90210».

Еще одним пиком ее карьеры стала работа для пластинки Bananas группы Deep Purple — впервые в истории коллектива Ян Гиллан позволил звучать на записи еще одному голосу, кроме своего собственного. Также Бет пела дуэтом с Лес Полом и Нил Шоном, со Слэшем и Джо Бонамасса.

В 2012 году певица выпустила свой девятый сольный альбом Bang Bang Boom Boom, а в 2015 и 2016 года – альбомы Better Than Home и Fire on the Floor.

Организатор концерта американской певицы в Тбилиси — компания AlterVision Group.

