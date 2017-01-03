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В Панкисском ущелье произошел пожар в доме культуры

21:06, Январь 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 января – Новости-Грузия. В селе Дуиси Панкисского ущелья сегодня произошел пожар в доме культуры, в котором функционирует общественный центр неправительственной организации Кахетинский фонд регионального развития.

По словам директора фонда Изы Бекаури, здание облили бензином и подожгли намеренно.

Как передает с места событий корреспондент панкисского общинного радио WAY, к этому времени пожар локализован. Бензин был разлит в нескольких местах на втором этаже дома культуры, в том числе и в коридоре. Сгорела входная дверь и часть пола.

Огонь заметил сторож здания и сообщил об этом в соответствующие службы. На месте работают сотрудники полиции и пожарники.

Иза Бекаури связывает поджог с деятельностью неправительственной организации. Кахетинский фонд регионального развития организовал в доме культуры села Дуиси кружки пения и танцев, также здесь часто проводятся культурные мероприятия. Из-за этого некоторые жители Панкисского ущелья выражают публичные претензии, так как, по их словам, ислам запрещает танцы и песни, сообщает радио WAY.

Точная причина возникновения пожара пока не известна. Начато расследование факта дуисским подразделеним полиции Ахмета.

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