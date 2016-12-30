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В первые дни 2017 года в Тбилиси прибудет Джон Маккейн

14:56, Декабрь 30, 2016

ТБИЛИСИ, 30 декабря – Новости-Грузия. Визит в Грузию главы комитета Сената США по вооруженным силам Джона Маккейна и сенатора Линдси Грэма ожидается в первые дни 2017 года.

В рамках визита американские законодатели посетят совместный центр тренировок и оценок НАТО-Грузия, а также встретятся с грузинскими и американскими военными.

Визит в Грузию сенатора США от Республиканской партии Джона Маккейна сразу после нового года подчеркивает, что истеблишмент США является стратегическим партнером нашей страны, — заявил сегодня журналистам министр обороны Грузии Леван Изория.

«Мы очень ценим визит сенаторов, особенно визит сенатора Маккейна. Это символичный визит. Вы знаете, что Новый год всегда связан с определенными надеждами и позитивом. Приезд Маккейна в Грузию подчеркивает, что он и вместе с ним истеблишмент США являются нашими стратегическими партнерами», — сказал Леван Изория.

Глава Минобороны Грузии напомнил фразу Маккейна «Сегодня мы все грузины», произнесенную сенатором во время августовской войны 2008 года. По его словам, визит главы комитета по обороне означает, что поддержка США в отношении Грузии еще больше усилится.

Грузинская сторона также планирует ознакомить Джона Маккейна с деталями меморандума «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США», который в июле 2016 года оформили в Тбилиси премьер-министр Грузи Георгий Квирикашвили и госсекретарь США Джон Керри.

«У США есть амбициозные планы в сфере обороны. В ближайшие годы мы осуществим эти планы вместе с ними. У нас будет возможность ознакомить господина сенатора с нашими планами. Я уверен, что его личная активность и его личная включенность будет еще одним важным гарантом укрепления наших отношений», — заключил министр.

В январе 2009 года в Вашингтоне Грузия и США подписали Хартию о стратегическом партнерстве. В рамках Хартии в июне 2009 года были созданы четыре рабочие группы по ряду направлений. Документ предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сфере обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.

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