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В рейтинг богатейших бизнесменов России 2017 года попали два грузина

11:01, Апрель 23, 2017

ТБИЛИСИ, 23 апреля – Новости-Грузия. Российский Forbes на днях обнародовал ежегодный рейтинг богатейших предпринимателей России. В список из 200 бизнесменов вошли два грузина.

103 строчку рейтинга занял Вячеслав Мирилашвили – сын петербургского игорного магната середины 1990-х годов Михаила Мирилашвили, переехавшего в Россию из маленького села Кулаши в Имеретии.

30-летний бизнесмен, который является гражданином Израиля, стал первым инвестором и сооснователем социальной сети «ВКонтакте». В 2013 году Мирилашвили продал 40% акций социальной сети за 700 миллионов долларов.

Сейчас его капитал включает наличные от продажи доли «ВКонтакте», инвестиции в технологические компании и недвижимость в Израиле. Forbes оценивает состояние молодого бизнесмена в 950 миллионов долларов.

На 120 строчке списка расположился Давид Якобашвили, родившийся в Грузии в 1957 году. Сейчас он является гражданином Швеции.

Якобашвили владеет 51% в компании Petrocas Energy Group: сеть более чем из 200 автозаправок в Грузии, Армении, Азербайджане и Казахстане и нефтеналивной терминал в Грузии (Поти), а также холдингом «Биоэнергия» и разной недвижимостью. Несколько лет назад Якобашвили, который является сооснователем «Вимм-Билль-Данн», был в основном занят пищевой индустрией. В этом году Forbes оценил состояние бизнесмена в 900 миллионов долларов.

Примечательно, что стоимость «входного билета» в список 200 богатейших россиян в 2017 году составила рекордные 500 миллионов долларов. Никогда прежде входной билет в список Forbes не стоил так дорого. Для попадания в первую десятку рейтинга бизнесмен должен обладать состоянием в 12,4 миллиардов долларов, тогда как год назад было достаточно 8,7 миллиардов долларов.

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