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В Рустави задержаны трое начинающих «вора в законе»   

10:23, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия.  Полиция  задержала в городе Рустави  трех молодых мужчин по обвинению в вымогательстве и причастности к  институту «воров в законе». Об этом  сообщает  пресс-служба МВД  Грузии.

Арестованы Лаша Ш. 1998 года рождения, в прошлом судимый Звиад С. 1985 года рождения, а также в прошлом судимый Васил Л., который в настоящее время является условно осужденным.

По данным следствия, все трое задержанных являются членами т.н. «воровского мира» и по заданию одного из «воров в законе» отобрали земельный участок у проживающего в Рустави бизнесмена.

Обвиняемые были задержаны у себя в домах.

Следствие ведется по статьям «членство в воровском сообществе» и «вымогательство организованной группой». Обвиняемым грозит от пяти до девяти лет лишения свободы.

 

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