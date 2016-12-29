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В Рустави задержаны трое начинающих «вора в законе»

10:23, Декабрь 29, 2016

ТБИЛИСИ, 29 декабря – Новости-Грузия. Полиция задержала в городе Рустави трех молодых мужчин по обвинению в вымогательстве и причастности к институту «воров в законе». Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Арестованы Лаша Ш. 1998 года рождения, в прошлом судимый Звиад С. 1985 года рождения, а также в прошлом судимый Васил Л., который в настоящее время является условно осужденным.

По данным следствия, все трое задержанных являются членами т.н. «воровского мира» и по заданию одного из «воров в законе» отобрали земельный участок у проживающего в Рустави бизнесмена.

Обвиняемые были задержаны у себя в домах.

Следствие ведется по статьям «членство в воровском сообществе» и «вымогательство организованной группой». Обвиняемым грозит от пяти до девяти лет лишения свободы.

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