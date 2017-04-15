Breaking News
 |  |  |  | 

Главное Новости Общество

В Tbilisi Mall открылся шоу-рум грузинских дизайнеров

18:16, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия.  Мультибрендовый шоу-рум открылся в торговом центре Tbilisi Mall в рамках Тбилисской недели моды (Tbilisi Fashion Week, TFW).

За неделю до старта пятнадцатого сезона Недели перспективные дизайнеры из Грузии открыли выставку-продажу одежды и аксессуаров от своих брендов. Организаторы TFW считают, что шоу-рум будет способствовать популяризации многих начинающих кутюрье, и сыграет важную роль в повышении узнаваемости их брендов.

В шоу-руме можно найти одежду от таких дизайнеров, как Салио Абусеридзе, Софии Иосебидзе а также от марок: «Smoko», MIMOSA, SHAVDIA, «Art salon LIKA», BESIKI 22, M. G., «N.T. STYLE», «No one», CO.MODE, ATELIER 27, ZEDDAN, PERSON, «Atelier 22», ANISHKO, AVAZAKI, «Makrateli», LOVOA, MEDAMODA, «Luna story», «Mamy bag», KATRIN, Lazeti, Levanto.

Шоу-рум будет работать до 24 апреля.

Tbilisi Fashion Week, на которой свои коллекции осень-зима 2017 представят грузинские и иностранные дизайнеры, пройдет с 19 по 23 апреля.

В этом году, как отмечают организаторы, мероприятие пройдет при поддержке министерства экономики и устойчивого развития Грузии, министерства культуры и охраны памятников Грузии, а также мэрии Тбилиси.

Откроется TFW на винном заводе №1, где будет организован вечер культовой грузинской актрисы театра и кино – Софико Чиаурели, 80-летний юбилей со дня рождения которой в этом году отмечают в Грузии.

Все главные события Tbilisi Fashion Week пройдут в Музее истории Тбилиси «Карвасла» имени Гришашвили. Именно в его пространстве объединят зал, пресc-рум и рабочий шоу-рум.

Участниками Тбилисской недели моды станут такие молодые и талантливые дизайнеры и бренды, как Мариам Гвасалия, LTFR, Ани Датукишвили, Woyoyo, Элене Гиоргадзе, Ethere Accesoires, Саломе Ткабладзе, Atelier 27, Лаша Джохадзе, Laboratory The Window, Гиорги Татанашвили и другие. Tbilisi Fashion Week вновь будет принимать украинский бренд Lara Quint и лондонский ZDDZ, показы которых украшают Недели моды многих мировых столиц.

Освещать 15-ый сезон Tbilisi Fashion Week будут VOGUE (Италия, Великобритания, Россия), Elle (Россия, Украина), W Magazine, Dust Magazine, Harper’s BAZAAR (США), Marie Claire (Франция и Монако), Nowfashion, WWD (США, Япония), Nargis (Азербайджан), Fashion to Max, Style Sight Worldwide, Men’s UNO HONG KONG, Fashion To Max, OFFICIEL (Украина), China Morning Post, www.le21eme.com и другие.

В рамках Тбилисской недели моды в грузинской столице ждут байеров таких брендов, как Harvey Nichols (Гонконг), Rijoux Store (Тель-Авив, Израиль), Concept Store PORTA 9 (Россия), Al Duca D’acosta (Венеция), Joseph Store (Лондон, Великобритания) и другие. Именно они познакомят мир с новинками грузинской моды.

На Неделе также запланирован приезд известного модного блогера и журналиста Barneys NEW YORK, Vogue Italia, ELLE Russia Розы Синайской (Roza Sinaysky).

Национальная администрация туризма устроит для для гостей Tbilisi Fashion Week специальный тур по Тбилиси, во время которого они смогут ознакомиться с историческими и культурными достопримечательностями грузинской столицы.

Кроме того, в этом году на Tbilisi Fashion Week стартует новый проект TALK, который пройдет в сотрудничестве с грузинским рекламным онлайн-изданием Marketer.ge. На площадке этого проекта 20 апреля состоится беседа на тему «Брендинг и коммуникации», которую проведут ведущие специалисты из Института Марангони, одной из самых престижных Школ в сфере моды и дизайна.

Комментарии

Related Articles

  • 252 новобранца МВД Грузии принесли присягу

    252 новобранца МВД Грузии принесли присягу

    ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия.  252 новобранца Департамента по особым заданиям МВД Грузии принесли присягу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел. На торжественной церемонии присутствовали заместитель главы МВД Грузии Мераб Малания и директор Департамента по особым заданиям Миндия Лорткипанидзе. Они поздравили новобранцев и членов их семей, присутствующих на мероприятии, с принесением присяги. В течение года новобранцы будут

  • 8-летний ребенок погиб в результате ДТП на трассе Кутаиси-Самтредиа

    8-летний ребенок погиб в результате ДТП на трассе Кутаиси-Самтредиа

    ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия.  Восьмилетний ребенок погиб в результате дорожного происшествия, произошедшего недалеко от Кутаисского аэропорта имени Давида Агмашенебели. Несчастный случай произошел накануне на трассе Кутаиси-Самтредиа. По информации очевидцев, ехавший на высокой скорости автомобиль столкнулся с бордюром — находившийся в машине ребенок погиб, еще один человек пострадал. По информации министерства внутренних дел Грузии, следствие начато

  • Майе Рчеулишвили разрешат присутствовать на похоронах мужа

    Майе Рчеулишвили разрешат присутствовать на похоронах мужа

    ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия.  Основательница и директор строительной компании «Центр поинт групп» Майя Рчеулишвили, отбывающая наказание за растрату денег застройщиков, покинет тюрьму, чтобы присутствовать на похоронах супруга — экс-вице-спикера парламента Грузии Вахтанга Рчеулишвили. Вахтанг Рчеулишвили скончался утром 13 апреля в одной из клиник Тбилиси на 64 году жизни, из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Позже

165
Followers
47.9K
Fans
Яндекс.Метрика

NEWSGEORGIA / Новости-Грузия