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В Tbilisi Mall открылся шоу-рум грузинских дизайнеров

18:16, Апрель 15, 2017

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Мультибрендовый шоу-рум открылся в торговом центре Tbilisi Mall в рамках Тбилисской недели моды (Tbilisi Fashion Week, TFW).

За неделю до старта пятнадцатого сезона Недели перспективные дизайнеры из Грузии открыли выставку-продажу одежды и аксессуаров от своих брендов. Организаторы TFW считают, что шоу-рум будет способствовать популяризации многих начинающих кутюрье, и сыграет важную роль в повышении узнаваемости их брендов.

В шоу-руме можно найти одежду от таких дизайнеров, как Салио Абусеридзе, Софии Иосебидзе а также от марок: «Smoko», MIMOSA, SHAVDIA, «Art salon LIKA», BESIKI 22, M. G., «N.T. STYLE», «No one», CO.MODE, ATELIER 27, ZEDDAN, PERSON, «Atelier 22», ANISHKO, AVAZAKI, «Makrateli», LOVOA, MEDAMODA, «Luna story», «Mamy bag», KATRIN, Lazeti, Levanto.

Шоу-рум будет работать до 24 апреля.

Tbilisi Fashion Week, на которой свои коллекции осень-зима 2017 представят грузинские и иностранные дизайнеры, пройдет с 19 по 23 апреля.

В этом году, как отмечают организаторы, мероприятие пройдет при поддержке министерства экономики и устойчивого развития Грузии, министерства культуры и охраны памятников Грузии, а также мэрии Тбилиси.

Откроется TFW на винном заводе №1, где будет организован вечер культовой грузинской актрисы театра и кино – Софико Чиаурели, 80-летний юбилей со дня рождения которой в этом году отмечают в Грузии.

Все главные события Tbilisi Fashion Week пройдут в Музее истории Тбилиси «Карвасла» имени Гришашвили. Именно в его пространстве объединят зал, пресc-рум и рабочий шоу-рум.

Участниками Тбилисской недели моды станут такие молодые и талантливые дизайнеры и бренды, как Мариам Гвасалия, LTFR, Ани Датукишвили, Woyoyo, Элене Гиоргадзе, Ethere Accesoires, Саломе Ткабладзе, Atelier 27, Лаша Джохадзе, Laboratory The Window, Гиорги Татанашвили и другие. Tbilisi Fashion Week вновь будет принимать украинский бренд Lara Quint и лондонский ZDDZ, показы которых украшают Недели моды многих мировых столиц.

Освещать 15-ый сезон Tbilisi Fashion Week будут VOGUE (Италия, Великобритания, Россия), Elle (Россия, Украина), W Magazine, Dust Magazine, Harper’s BAZAAR (США), Marie Claire (Франция и Монако), Nowfashion, WWD (США, Япония), Nargis (Азербайджан), Fashion to Max, Style Sight Worldwide, Men’s UNO HONG KONG, Fashion To Max, OFFICIEL (Украина), China Morning Post, www.le21eme.com и другие.

В рамках Тбилисской недели моды в грузинской столице ждут байеров таких брендов, как Harvey Nichols (Гонконг), Rijoux Store (Тель-Авив, Израиль), Concept Store PORTA 9 (Россия), Al Duca D’acosta (Венеция), Joseph Store (Лондон, Великобритания) и другие. Именно они познакомят мир с новинками грузинской моды.

На Неделе также запланирован приезд известного модного блогера и журналиста Barneys NEW YORK, Vogue Italia, ELLE Russia Розы Синайской (Roza Sinaysky).

Национальная администрация туризма устроит для для гостей Tbilisi Fashion Week специальный тур по Тбилиси, во время которого они смогут ознакомиться с историческими и культурными достопримечательностями грузинской столицы.

Кроме того, в этом году на Tbilisi Fashion Week стартует новый проект TALK, который пройдет в сотрудничестве с грузинским рекламным онлайн-изданием Marketer.ge. На площадке этого проекта 20 апреля состоится беседа на тему «Брендинг и коммуникации», которую проведут ведущие специалисты из Института Марангони, одной из самых престижных Школ в сфере моды и дизайна.

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