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В Тбилиси машина полиции упала во двор жилого дома    

14:01, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. Принадлежащий МВД Грузии автомобиль сорвался с 8-метровой высоты на улице Панаскертели в Тбилиси и упал во двор одного из жилых домов, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Автомобиль принадлежит МВД Грузии, но не отделению патрульной полиции. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили  в пресс-службе ведомства. Здесь также отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Инцидент произошел сегодня рано утром.  Машина МВД упала на другой автомобиль, припаркованный во дворе, который сильно пострадал. По словам местных жителей, проходящая в этом районе дорога не ограждена и подобные случаи происходят довольно часто.

 

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