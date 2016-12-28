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В Тбилиси наградили лучших театральных деятелей 2016 года

11:28, Декабрь 28, 2016

ТБИЛИСИ, 28 декабря – Новости-Грузия. В Грузии объявили победителей премии «Дуруджи» — лучших театральных деятелей страны наградили в министерстве культуры и охраны памятников.

«Дуруджи» — это первая независимая театральная премия, учрежденная в Грузии благотворительным фондом «Цискари» и компанией «Редикс Групп». Восьмой год подряд премия присуждается грузинским деятелем театра за выдающиеся достижения.

На соискание премии в 2016 году поступило 33 заявки от 20-ти театров страны. На протяжении трех месяцев компетентное жюри из семи человек оценивало спектакли, в результате чего во второй тур прошел 21 претендент.

В номинации «Лучшая режиссерская работа» премией и денежным вознаграждением в размере 14 тысяч лари (около 5 тысяч долларов) за спектакль «Лисистрата» был удостоен режиссер Давид Сакварелидзе.

За эту же постановку наградили драматурга Лашу Бугадзе в категории «Автор лучшей современной грузинской пьесы». Денежный приз в этой номинации составляет 2 тысячи лари (около 750 долларов).

Лучшей актрисой года объявлена Нино Касрадзе за роль в том же спектакле «Лисистрата», а лучшим актером – Георгия Гловели за игру в спектакле «Охота на уток». Оба победителя получили денежные призы – 2 тысячи лари (около 750 долларов).

Специальный приз Минкульта отправился молодому режиссеру Автандилу Диасамидзе. В качестве приза Диасамидзе получит 10 тысяч лари (около 3 760 долларов) на постановку спектакля в сезоне 2017 года.

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