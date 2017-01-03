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В Тбилиси ограбили банк и аптеку

19:01, Январь 3, 2017

ТБИЛИСИ, 3 января – Новости-Грузия. В Тбилиси сегодня было совершено сразу два грабительских нападения – на банк и аптеку.

Как сообщает телекомпания «Рустави 2», около 18 часов вечера на улице Бахтриони был ограблен филиал «Банка Грузии». В настоящее время место происшествия оцеплено патрульной полицией.

По неподтвержденной информации, правоохранителям удалось по горячим следам подозревоемого – это мужчина в возрасте около 30 лет.

В МВД пока не сделали официальных заявлений по данному факту. Известно, что возбуждено уголовное дело.

Сегодня же в Варкетильском районе столицы был ограблен один из филиалов аптечной сети. По данному факту также возбуждено уголовное дело, ведется следствие и розыск преступников. Пока неизвестно, какую сумму удалось унести с собой грабителям из аптеки.

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