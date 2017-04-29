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В Тбилиси ограбили кафетерий «Entree»

8:32, Апрель 29, 2017

 ТБИЛИСИ, 29 апреля – Новости-Грузия. Вооруженный мужчина ограбил кафетерий «Entree» в столичном районе Ваке, сообщает телеканал «Рустави 2».

Инцидент произошел накануне вечером. Ограблен был объект сети, который находится на проспекте Чавчавадзе, у подъема на Черепашье озеро.

Неизвестный с огнестрельным оружием ворвался в кафетерий и забрал определенную сумму денег. В это время внутри находился сотрудник, которого позже допросила полиция.

Согласно информации СМИ, злоумышленник унес 1,5 тысячи лари (порядка 600 долларов).

Следствие ведется по 179 статье УК Грузии — «разбой», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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