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В Тбилиси Орбана призвали не закрывать университет Сороса в Будапеште. ВИДЕО

15:36, Апрель 21, 2017

ТБИЛИСИ, 21 апреля – Новости-Грузия. В центре Тбилиси сегодня провели сразу две акции, участники которых обратились к прибывшему в Грузию премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

На площади Свободы, перед отелем Кортъярд Мариот, где проходит грузино-венгерский бизнес-форум с участием Орбана, собрались с плакатами несколько десятков человек. В связи с этим полиция усилила меры безопасности на этой территории.

 

 

 

Часть манифестантов выступила против решения закрыть в Будапеште Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный американским миллиардером Джорджем Соросом. В то же время свою контр-акцию провели представители партии националистического толка «Грузинская идея», которые поддерживают действия правительства Орбана. Между участниками акций произошла словесная перепалка.

Сам Виктор Орбан предпочел коротко ответить на вопрос журналистов о перспективе университета Сороса в Будапеште. «Университету не грозит никакая опасность и по этому вопросу продолжаются переговоры,  — заявил Орбан сегодня на пресс-конференции в Тбилиси.

Среди участников сегодняшней акции в Тбилиси есть выпусники университета Сороса в Будапеште. Они заявляют, что решение закрыть ЦЕУ принадлежит лично Орбану и обвиняют его в создании авторитарного режима.

«ЦЕУ является одним из выдающихся университетов Европы благодаря своим  ценностям и академическим принципам. Поэтому та позорная политика, которую проводит Орбан, для нас неприемлема, это фашистский и недемократический подход», — заявляют участники акции – в основном это представители студенческой организации «Аудитория 115».

Участники контракции, в свою очередь, считают, что идеи  Сороса  «разрушают национальную идентичность».

«Мы пришли сюда, чтобы поддержать премьера Венгрии, так как мы боремся с тем, чтобы искоренить в Грузии метастазы фонда Сороса», — сказал журналистам участник акции  Георгий Мухигулашвили.

Он считает, что Сорос является «масоном», а финансируемые им неправительственные организации  преувеличенно много занимаются правами меньшинств, в том числе и сексуальных.

«У нас 20-вековая история со своими ценностями и традициями. Мы должны защищать интересы в первую очередь большинства, а не каких-то сбившихся с пути людей. Если  три или четыре студента бесплатно учатся за счет финансирования из фонда Сороса, то это не значит, что нужно закрывать глаза на национальные интересы всей страны», — сказал Мухилашвили.

11 апреля право-консервативное правительство Орбана путем ускоренной процедуры протолкнуло через парламент законопроект, согласно которому иностранные вузы должны иметь отделение в своей стране, помимо отделения в Венгрии. ЦЕУ, в котором обучаются студенты из Грузии и десятков других стран, имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, но у него единственное отделение в Будапеште.

Новый закон стал причиной масштабного митинга в столице Венгрии — около 60 тысяч демонстрантов вышли на улицы Будапешта, чтобы выразить протест против угрозы закрытия университета, основанного на деньги американского финансиста.

 

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