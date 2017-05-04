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В Тбилиси осудили встречу Путина и Бибилова в Сочи 

17:31, Май 4, 2017

ТБИЛИСИ, 4 мая – Новости-Грузия.  Состоявшуюся в Сочи встречу  президента РФ Владимира Путина и цхинвальского лидера Анатолия Бибилова в Тбилиси оценили как «вызывающий шаг».

Госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили заявила в беседе с журналистами, что Россия продолжает игнорировать нормы международного права и посягать на территориальную целостность Грузии.

«Эта встреча прошла на фоне встречи [Путина] с лидерами европейских стран и является довольно вызывающим шагом, который не только еще раз посягает на территориальную целостность и суверенитет Грузии, но и направлен против принципов, о которых Российская Федерация говорила с европейскими лидерами. Поэтому я думаю, что это вызов в сторону европейских стран и их лидеров», — сказала Цихелашвили.

В  нарушении  норм международного права обвиняет Россию и  заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Он также отметил, что  власти Грузии продолжат консолидацию международной общественности для укрепления позиций Грузии.

«Это продолжение той незаконной, деструктивной политики, которую Россия осуществляет в отношении оккупированных территорий Грузии. Естественно, международное сообщество не признает этого, а напротив – осуждает подобные факты», — так прокомментировал встречу в Сочи  Залкалиани.

На встрече в Сочи Владимир Путин поздравил цхинвальского лидера с победой на так называемых выборах и заявил, что Россия собирается и дальше поддерживать Южную Осетию.

Анатолий Бибилов  неоднократно делал заявления насчет своих планов «наращивать» отношений с РФ, и в конечном счете присоединить Южную Осетию к России.

Абхазия и Цхинвальский регион официально признаны правительством Грузии и международным сообществом оккупированными территориями. Де-юре факт оккупации подтвержден в результате того, что Россия признала их «независимость» после войны с Грузией в августе 2008 года. Кроме России, «независимость» этих территорий также признают  Венесуэла, Никарагуа и островное государство Науру.

 

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